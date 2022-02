Berti: “Inter troppo forte in mezzo, il Milan ha poche chance. Punto tutto su Barella”

Poche chance per il Milan, Inter troppo forte. In barba alla scaramanzia, Nicola Berti si è detto convinto della vittoria interista nel derby

Poche chance per il Milan, l'Inter è troppo forte, soprattutto a centrocampo. In barba alla scaramanzia, Nicola Berti, ex centrocampista nerazzurro, si è detto convinto della vittoria dei ragazzi di Inzaghi sabato pomeriggio nel derby:

CENTROCAMPO - "Il centrocampo è tornato a pesare e a essere determinante come in casa nerazzurra non accadeva da un po’ di anni. E' lì che si deciderà la sfida. Vedo poche chance per il Milan. Il centrocampo di Inzaghi è troppo più forte e affiatato. Quei tre giocano come se si conoscessero da una vita. Ci mettono un’intensità e un’armonia tali che dubito il Milan possa reggere il confronto. Il punto di forza? Barella. È una forza della natura, uno di quelli che infiammano il pubblico e viaggiano sempre a ritmi forsennati".

EMOZIONI - "Inzaghi non ha nulla da temere. Pioli può cercare di asfissiare Brozovic mettendogli addosso anche un mastino come Kessié, ma in quel caso si libererebbe spazio per Barella e Calha. Sinceramente, non vedo come Pioli possa neutralizzare la mediana dell’Inter. Sarà la partita di Barella, mi aspetto tanto da lui. Anche perché non giocherà contro il Liverpool, quindi avrà voglia di spaccare il mondo. Sabato Barella ci regalerà emozioni".