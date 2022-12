Sky – Betis-Inter, Inzaghi ha scelto chi completerà l’attacco con Dzeko

L'Inter è partita per Siviglia in vista dell'amichevole contro il Betis di domani pomeriggio, ore 18, senza Lukaku

L'Inter è partita per Siviglia in vista dell'amichevole contro il Betis di domani pomeriggio, ore 18. A Milano è rimasto Lukaku, che tornerà in campo contro la Reggina il 22 dicembre prossimo, come da accordi con lo staff medico nerazzurro.