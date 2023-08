Inter, obiettivo Balogun. Alternative? Per Beto cifra eccessiva, Morata via complicata

L'Inter ieri sera ha parlato di mercato e deciso di puntare sull'attaccante dell'Arsenal, le alternative non convincono il club

Ieri sera Inzaghi ha incontrato la dirigenza per parlare di mercato e fare il punto sull'attaccante che dovrà arrivare ad Appiano per completare il reparto offensivo. Sul tavolo alcune opzioni, ma tutti alla fine hanno virato su Balogun dell'Arsenal. Le alternative non convincono.