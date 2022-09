Biasin: “Zhang ha respinto 2 offerte recenti per l’Inter. Non è vero che…”

Fabrizio Biasin , intervenuto negli studi di Telelombardia, è tornato a parlare dei possibili imprenditori interessati all'Inter. E ce ne sono, con offerte formali per ora respinte dalla famiglia Zhang:

"Non è assolutamente vero che sia impossibile trovare acquirenti per l'Inter. E' assolutamente falso, tanto è vero che pochi mesi fa sono state rispedite al mittente due offerte per l'acquisto del club. Quindi è falso"