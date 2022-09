Biasin: “Inter sarà di Oaktree nel 2024? Sarà ceduta prima. So che Zhang…”

"Il rosso del bilancio dell'Inter? Non è una cifra che mi sorprende, anche se comunque va detto che è in miglioramento rispetto all'anno scorso. Chiaro, poi, che questa situazione prima o poi deve migliorare, perché l'Inter è in un circolo vizioso in cui macina debiti. L'atto di Zhang è importante, perché ha immesso del denaro, anche se un prestito, che risponde direttamente a lui. Poi, è evidente che serve cambiare: l'unico scenario è che l'Inter cambi di proprietà. E' l'unico modo per uscire da questo circolo vizioso. Cessione a Oaktree nel 2024? Credo che ci sia la voglia di uscire prima da questa situazione, visto anche che ci sono due advisor pronti a cercare un acquirente. L'orizzonte degli Zhang è cambiato, visto che prima cercava un partner, e ora invece cerca qualcuno che compri il club".