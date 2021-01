Fabrizio Biasin commenta il momento particolarmente difficile delle squadre sul mercato: non ci sono soldi. Per nessuno. Anche Antonio Conte, in conferenza stampa, ha fatto capire che l’Inter resterà ferma sul mercato.

“Al netto di scambi e “piccole cose”, hanno già annunciato il “non mercato“, tra le altre: – Bayern – Barcellona – Real Madrid – Inter – Altre. Per chi ancora non lo avesse capito, sono cazzi per tutti”, ha commentato Biasin.