Ceccarini: “Eriksen-PSG, la situazione. Inter, tanti no: resta un solo nome per l’attacco”

Niccolò Ceccarini, giornalista di Sport Mediaset, ha fatto chiarezza sulla strategia dell’Inter nella finestra invernale di calciomercato nell’editoriale pubblicato su TuttoMercatoWeb. Il club nerazzurro è alle prese con la cessione di Christian Eriksen e cerca una quarta punta da affiancare in rosa a Lukaku, Lautaro e Sanchez:

“L’Inter intanto è al lavoro per cercare una soluzione per Eriksen. Al momento non ci sono stati passi in avanti con il Psg e offerte concrete non ne sono arrivate. In attesa di novità Marotta e Ausilio si muovono sul fronte attaccante. Il Benevento sta spingendo forte per avere Pinamonti. E questa ad oggi è una pista da monitorare con grande attenzione. Tante le ipotesi per sostituirlo ma ancora nessuna certezza. La pista Gomez è complicata, il possibile ritorno di Eder al momento non sta prendendo quota.

L’Udinese non ha intenzione di privarsi di Lasagna, tanto più ora dopo l’infortunio di Pussetto. Giroud ha fatto sapere di voler rimanere al Chelsea almeno fino a giugno. E quindi ecco che torna di moda il nome di Gervinho, che il Parma potrebbe cedere. Resta da capire come si potrebbe impostare la trattativa”.