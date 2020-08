Biasin: “Conte vede nemici dappertutto, troppi. Invece dovrebbe capire che…”

“E’ andata male. L’Inter perde la finale di Europa League e invece di parlare di questa partita, siamo qui a parlare del futuro di Antonio Conte. Ancora una volta ci fa capire di non avere intenzione di proseguire il suo percorso in nerazzurro. E noi non capiamo il perché. Ci dice che ci sono problemi più o meno insormontabili e noi invece pensiamo che il suo bene sia continuare con l’Inter. Sicuramente sarebbe il bene dell’Inter ma certamente sarebbe anche il bene di questo allenatore che vede un po’ troppi nemici. Vede nemici dappertutto e dovrebbe invece capire che è nel posto giusto. Il suo bene è, sarebbe continuare con l’Inter”. Così Fabrizio Biasin, su Sportmediaset, sul messaggio lanciato ieri da Antonio Conte.

Il tecnico ha fatto capire di essere pronto a lasciare il club nerazzurro dopo appena una stagione dal suo arrivo a Milano.