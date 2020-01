Sky – Eriksen, Inter moderatamente ottimista: l’agente domani a Milano. Il punto

L’Inter è moderatamente ottimista per Christian Eriksen. Il procuratore del giocatore, riporta Sky Sport, rientra nei prossimi giorni a Milano, probabilmente domani. Lo scoglio di questa vicenda è rappresentato dal fatto che il calciatore andrà in scadenza: l’Inter ha già fatto lo sforzo di garantirgli un ingaggio da vero parametro zero. E’ impossibile che arrivi insieme a Vidal, sarebbe più possibile per giugno. La situazione del cileno è cambiata: con il nuovo allenatore, Vidal non ha più i problemi che aveva con Valverde e quindi bisognerà aspettare. La porta non è chiusa, visto che c’è stata una trattativa molto intensa.