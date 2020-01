Christian Eriksen e l’Inter sono vicini ma non ancora vicinissimi. I nerazzurri non hanno ancora convinto il Tottenham, che continua a chiedere 20 milioni di euro per liberare immediatamente il suo fuoriclasse.

“Mercato Inter, escluso lo scambio Allan–Vecino. Per Eriksen al momento il club mantiene l’offerta da 15 milioni tutto compreso. Non ho altro da aggiungere. Anzi sì: decisive le prossime 195 ore”, ha aggiornato Fabrizio Biasin.