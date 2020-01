Gds – Vecino per Allan, Inter e Napoli ci pensano: ecco perché si può fare e gli ostacoli all’affare

Matias Vecino per Allan. Uno scambio nato quasi per caso, nel corso della trattativa per Matteo Politano al Napoli. L’Inter e la società di De Laurentiis ci pensano, valutano la convenienza dell’affare e studiano l’eventuale realizzazione.

La Gazzetta dello Sport ha messo in fila i possibili motivi del sì e del no all’affare.

Perché sì

Lo scambio di prestiti risolverebbe in un colpo solo due questioni spinose: da una parte la rottura fra Allan e Gattuso, che sembra difficilmente sanabile, dall’altra la poca sintonia fra Vecino e Conte. L’uruguaiano ha chiesto di essere ceduto, il tecnico non conta più su di lui, ma non sono arrivate offerte interessanti. Il Napoli per il brasiliano ha una richiesta dall’Everton, ma il giocatore non è convinto della sistemazione. Allan può aggiungere muscoli e capacità di impostare al centrocampo nerazzurro, Vecino può essere un giocatore adatto allo stile di gioco di Gattuso. Sei mesi in un diverso contesto possono anche contribuire a rivalutare o non deprezzare i due giocatori. Poi in estate se ne riparla.

Perché no

Non sarebbe comunque una soluzione definitiva, e non porterebbe vantaggi dal punto di vista dei bilanci. Difficile infatti ipotizzare uno scambio di cartellini, anche con la formula del prestito e diritto/obbligo di riscatto. Troppo diversi i valori dei due giocatori, col Napoli che un anno fa e di nuovo in estate ha rifiutato offerte da oltre 50 milioni per il brasiliano. Per Vecino si parla invece di una valutazione interista intorno ai 20 milioni. Il Napoli potrebbe preferire provare comunque a monetizzare subito con una cessione altrove del giocatore. L’altra difficoltà può essere convincere i due giocatori ad accettare soluzioni temporanee e destinazioni gradite soprattutto ai due club, mentre Conte potrebbe passare sopra ai “guai comportamentali” fatti registrare da Allan negli ultimi 12 mesi, convinto che in un altro ambiente li problemi non si ripeteranno.