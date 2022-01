Biasin: “Frattesi? Nessun tentativo dell’Inter in corso. Piace, se ne parlerà”

Il giornalista conferma che non verrà fatto in questo mercato un tentativo in extremis per il calciatore del Sassuolo

Eva A. Provenzano

Che l'Inter stia pensando al mercato del futuro non è più una novità. Ma è da escludere nelle prossime ore un blitz per aggiudicarsi Frattesi nelle ultime ore della sessione invernale. Ve lo aveva raccontato la redazione di FCINTER1908.IT ed è arrivata la conferma di Fabrizio Biasin sui social.

Il giornalista ha rassicurato i suoi follower: "Non c'è in corso alcun tentativo per arrivare a Frattesi in questi ultimi giorni di mercato. Il giocatore piace (piace pure a mia zia), ma se ne parlerà più avanti. Buona pizza del sabato!".