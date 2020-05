Non solo Cavani e Werner, Biasin: “Inter, piace anche un altro big per l’attacco”

Inter impegnata sul mercato per sistemare in entrata e in uscita i vari tasselli dello scacchiere di Antonio Conte. Fabrizio Biasin ne ha parlato nel suo editoriale per TMW: “Cavani piace all’Inter? Sì, ma pure (e tanto) all’Atletico di Madrid. Può prendere il posto di Lautaro? No. Al limite quello di Sanchez. E Timo Werner? Eh, magari! Solo che il tedesco attizza molti, soprattutto il Liverpool e persino a mia zia. E Gabriel Jesus? Idem con patate. Ma quindi Lautaro va al Barcellona? Possibile, ma solo se il Barcellona trova un complicato incastro che possa accontentare l’Inter”.