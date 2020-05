SM – Inter, Werner e Cavani insieme? Affare possibile con due mosse

Ragionamenti in corso nella dirigenza dell’Inter. L’argomento principale in chiave mercato è senza dubbio l’eventuale sostituto di Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona ormai da tempo. Le piste sono note e portano a Timo Werner ed Edinson Cavani, con Dries Mertens ormai sfumato. Secondo i colleghi di SportMediaset, non è detto che uno escluda l’altro.

L’Inter offrirà al Lipsia il cartellino di Lazaro per abbattere i 50 milioni di euro di clausola rescissoria fissati per l’attaccante tedesco che viene per il momento preferito al Matador. Cavani, invece, per sbarcare ad Appiano Gentile a parametro zero dovrebbe accettare una riduzione dell’ingaggio rispetto ai 10 milioni netti più bonus percepiti finora al PSG. Tutto è ancora in ballo.