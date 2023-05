Biasin: “Inter, c’è chi ancora rompe le b… a Inzaghi! Sensazione che ora…”

“Si discute assai dell’Inter tornata in gran forma e c’è chi riesce a rompere le balle a Inzaghi pure nelle vittorie: “Ecco, se la sua Inter ora gioca benissimo vuol dire che poteva giocare benissimo anche prima!”. E vabbè. L’aprile dell’Inter ha portato 9 partite (un’infinità), una qualificazione alla finale di Coppa Italia, una qualificazione alla semifinale di Champions, un posto non così sicuro tra le prime quattro in campionato, ma a questo punto neppure così irraggiungibile.

Ce n’è abbastanza per sorridere, soprattutto perché la sensazione è che la squadra sia in netta crescita. È impossibile stabilire oggi se quella dei nerazzurri passerà alla storia come una stagione fallimentare o leggendaria, ma possiamo già dire che si tratta di una stagione stra stra stra emozionante. E davvero non è poco”, si legge.