Biasin: “Inter, per anni balle rotte su un cosa. Marotta ha invertito la rotta”

Diversi sono i motivi per i quali l'Inter è tornata a splendere. I nerazzurri, reduci da 11 vittorie di fila, sono proiettati verso uno scudetto che manca da oltre 10 anni. Per Fabrizio Biasin il merito è anche di come è stata strutturata la rosa. Ha spiegato nel suo editoriale per Libero: "Per anni abbiamo rottole balle all’Fc Internazionale perché era la squadra che se ne fotteva degli italiani e puntava solo sugli stranieri. Questi ultimi, spesso, si rivelavano delle pippe colossali. Ebbene, da un paio di stagioni a questa parte si è invertita la tendenza: Marotta ha scelto consapevolmente di dare un’identità “azzurra” al gruppo “nerazzurro”".