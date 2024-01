Biasin: “Inter? Non la Juve: ecco cosa sta dando fastidio in questi giorni”

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento in casa Inter dopo le ultime polemiche: "Deve gestire ed assorbire tante pressioni, visto che è la squadra che sembra essere la più forte. Inter-Verona? I nerazzurri hanno avuto un favore arbitrale abbastanza netto, perché quel gol andava annullato. Ma è sbagliata l’idea che quell’errore arbitrale è la dimostrazione che l’Inter sia spinta dal palazzo, altrimenti non avrebbero assegnato un rigore al Verona che non ha visto nessuno.