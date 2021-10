Biasin: “L’Inter pensa a due colpi e a un addio. Pif? C’è un clamoroso…”

Così il giornalista: "Si ragiona sui rinnovi, Lautaro è questione di tempo, per Barella sono state messe le basi, Brozovic è un nodo"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter e sul futuro a livello societario: “In questo momento si ragiona sui rinnovi, Lautaro è questione di tempo, per Barella sono state messe le basi, Brozovic è un nodo. Nei 3 casi c’è positività, a gennaio si ragiona su un paio di colpi per rafforzare la rosa di Inzaghi, tutto passa da qualificazione Champions, prima è difficile pensare chi possa arrivare per dare una mano. Si sta pensando anche ad uscite di giocatori dal contratto pesante, come Sanchez. Onana sarà il portiere nella prossima stagione. Pif? Per il discorso legato ai sauditi c’è un clamoroso raffreddamento, hanno preferito la Premier. Ciò non significa che non potranno allargare i loro interessi alla Serie A, ma ora è troppo prematuro”.