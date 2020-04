Biasin lancia il nome veramente clamoroso: “Segnatevelo, può diventare notizia: l’Inter c’è”

Il prossimo potrebbe essere un mercato davvero interessante per l’Inter. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha sottolineato a sorpresa un nome che sarebbe gradito alla dirigenza di viale della Liberazione: “Questa non è una notizia, ma magari lo diventerà. Pogba piace alla Juve, certo, al Real, certo, ma pure all’Inter: segnatevelo”.

Pogba, lanciato proprio da Antonio Conte, potrebbe lasciare il Manchester United, come più volte paventato da Mino Raiola. E l’Inter, con Conte al timone, sarebbe pronta a partecipare alla corsa al campione francese. Per un colpo da urlo. Da finanziare, magari, con i soldi della cessione di Mauro Icardi.