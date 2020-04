Biasin: “Secondo i beninformati arriva pure Messi a Milano. Perché no, torneremmo a…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha commentato così la notizia di questi giorni del possibile approdo all’Inter di Lionel Messi dopo le parole di Massimo Moratti: “In questo delirio dovrebbe – secondo i beninformati – arrivare pure Messi a Milano. Perché no, sarebbe meraviglioso, così torneremmo a usare la formula abusata ai tempi dell’arrivo di Ronaldo. Ricordate? “Farà bene a tutto il movimento” e, infatti, due anni dopo siamo qui a non capirci assolutamente un cazzo. E voi direte: “Nessuno poteva prevedere il virus”, ed è vero, ma il virus oltre ad aver aumentato i problemi ha messo in risalto quelli che c’erano già”.