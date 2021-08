Biasin: “Zapata-Correa? C’è uno stra-favorito. Lautaro? L’Inter fa sapere questo”

Così il giornalista per TMW: " Lautaro? Lo vuole mezza Europa ma non si muoverà, così ha assicurato la dirigenza dei campioni d’Italia"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sulle principali trattative calde di mercato in casa Inter: "In avanti, al terzo o ventesimo tentativo, arriva Dzeko. Era il sogno di Conte, diventa un alfiere di Inzaghi. Con lui uno tra Zapata e Correa, con il primo nettamente favorito sul secondo. A destra Dumfries è il prediletto: il giocatore è disposto a pazientare, l’Inter vuole limare qualcosa dalla richiesta del Psv (15 milioni). L’alternativa (o uno o l’altro) si chiama Nandez e ormai lo sa anche mia sorella. Lautaro? Lo vuole mezza Europa ma non si muoverà, così ha assicurato la dirigenza dei campioni d’Italia, che ha anche fatto intendere di essere pronta a rinnovare il contratto per volere comune, del club e del giocatore".