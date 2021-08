Inter, Lautaro giura fedeltà e rinnoverà. “Ma i maligni si fanno questa domanda”

Lo status di Lautaro è lievitato dopo la vittoria in Coppa America e adesso ha anche giurato fedeltà all'Inter di fronte all'assalto del Tottenham

E' chiara la volontà di Lautaro Martinez , confermata anche dal suo agente ai microfoni di FcInter1908.it : il ragazzo è felice a Milano. Ecco perché l'intenzione del club nerazzurro è quella di blindare il suo gioiello, anche con importante rinnovo di contratto, come scrive il Corriere dello Sport: "L'atto... di fedeltà di Martinez sarà ricompensato con il prolungamento, con tanto di adeguamento, dell'accordo in scadenza nel 2023.

Già a settembre le parti si vedranno per portare avanti il discorso, ma è chiaro che la nuova proposta dell'Inter sarà superiore ai 4,5 milioni più bonus che erano stati messi per iscritto (e accettati) dai vecchi agenti e rifiutati da Camano. Lo status di Lautaro è lievitato dopo la vittoria in Coppa America e adesso ha anche giurato fedeltà all'Inter di fronte all'assalto del Tottenham.