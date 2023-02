Inter, attese novità: “Goldman e Raine hanno intrapreso discorsi approfonditi con…”

Nei prossimi mesi si avrà finalmente chiarezza per quanto riguarda il futuro societario dell'Inter . C'è infatti una scadenza il prossimo anno a cui non si può andare oltre, ma è probabile che la svolta possa avvenire già alla fine di questa stagione. Scrive Tuttosport: "Goldman Sachs e Raine Group, advisor scelti da Suning per cercare un socio, sono arrivati a un punto di svolta e a vrebbero già intrapreso discorsi approfonditi con un fondo americano interessato al club .

Novità sono attese per fine stagione (il sospetto, fondato, è che il nuovo partner non si accontenterà di una quota di minoranza: su Suning pende la restituzione del prestito a Oaktree nel maggio 2024, operazione da 350 milioni) e, in questa fase sarebbe un incredibile biglietto da visita presentare un’Inter tornata finalmente al top pure in Champions League, là dove riescono a eccellere soltanto i club che fanno parte dell’eccellenza mondiale", si legge.