La riflessione del noto giornalista a proposito del nuovo incarico per Marotta arrivato all'Inter a fine 2018

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, è tornato sulla nomina del nuovo presidente dell'Inter: "Da ieri l’Inter ha un nuovo e inaspettato presidente. “Inaspettato” perché ci aveva detto che no, non era intenzionato a vestire i panni del patron. E infatti hanno dovuto convincerlo e, alla fine, ci sono riusciti.