Sky – Inter, qualche cambio col Torino: novità in attacco. Al posto di Barella…

Dopo le rotazioni di Salerno, Simone Inzaghi è pronto a cambiare ancora la formazione della sua Inter per la 19a giornata

Dopo le rotazioni di Salerno, Simone Inzaghi è pronto a cambiare ancora la formazione della sua Inter . Per la sfida contro il Torino in programma mercoledì alle 18.30 a San Siro, l’allenatore nerazzurro pensa ad alcune novità. Dalla difesa all’attacco, passando per il centrocampo dove c’è da sostituire lo squalificato Barella.

Come riportato da Sky Sport, sono attesi un paio di cambi, come a Salerno. Può riformarsi la coppia Dzeko-Lautaro in attacco, anche se Sanchez ha fatto molto bene con i due gol. Poi c’è da sostituire lo squalificato Barella, un cambio dunque obbligato: si giocano il posto Vidal e Gagliardini, con le conferme di Brozovic e Calhanoglu. Inoltre, pronto il rientro di Skriniar in difesa al posto di D’Ambrosio.