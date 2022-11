Biasin: “Onana all’Inter mai fatto polemica, anzi. La gestione di Inzaghi…”

“Onana? Finora Inzaghi lo ha gestito molto bene e nel periodo più difficile, per due mesi è stato fuori dal campo e giocava Handanovic. Onana non ha mai fatto polemica, ha solo avuto belle parole per tutta l’Inter, compagni e non solo. Nulla da dire sull’Onana interista. Come già accaduto in passato, in questo caso ha avuto questo grosso problema al Mondiale, ma non penso ci saranno problemi all’Inter se continuerà a fare il professionista come ha fatto da quando è a Milano”, ha detto al canale di calciomercato.it.