Biasin: “Oggi l’ha persa Inzaghi, gestione disastrosa. Inaccettabile che l’Inter…”

"Difficile difendere Inzaghi, oggi l'ha persa lui per primo ma penso che lo sappia anche lui. Bisogna fare i complimenti all'Udinese, che ha fatto tutto quello che non ha fatto l'Inter. La gestione dei 90' è stata disastrosa, Inzaghi ha fatto venire il mal di testa ai suoi difensori, cambiando il reparto almeno 3 volte. Ha tolto Acerbi e ha messo de Vrij che ha combinato un disastro. Poi, ha tolto anche Dzeko, che ti permetteva di guadagnare metri. La gestione della squadra oggi è stata fallimentare. Voglio pensare a una soluzione per il futuro, non voglio lasciarmi andare alla nostalgia per Conte. Contro il Torino nel finale avevo visto una squadra che voleva vincere, cosa che non ho visto oggi. Non ho visto niente. Oggi l'Inter era in balìa degli avversari e questa cosa non è accettabile".