Biasin: “Pif? Ho chiamato l’Inter e ho chiesto. Questa è stata la risposta”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così l'indiscrezione uscita ieri secondo la quale il fondo Pif sarebbe tornato alla carica per acquistare l'Inter e sarebbe vicino alla chiusura dell'affare: "L'unica cosa che so ed è una roba molto fresca perché ho preso il telefono e ho chiesto alla proprietà dell'Inter. La risposta è stata: "Guarda Fabrizio, in questo momento non esiste nulla, la famiglia Zhang vuole andare avanti", le parole di Biasin.