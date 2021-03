Biasin: “Porta Inter? So che Ausilio e Marotta hanno una passione per…”

Così il giornalista sul mercato Inter: "Penso che si possa andare avanti con Handanovic almeno per un'altra stagione. Per il futuro due nomi"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter e non solo: "I difensori centrali sono una rarità. Credo che l'Inter abbia in questo momento un parco difensori di primissimo livello, ma va rimpolpato. Maksimovic è sicuramente una buona opportunità di mercato. La prima cosa che mi vien da dire è che parlare così tanto di un logo mi sembra figlio della pausa per le nazionali. Mi sembra che si sia mantenuta abbastanza la tradizione, per cui credo che sia assolutamente da promuovere. Portiere? Penso che l'Inter possa andare avanti con Handanovic almeno per un'altra stagione. Per il futuro Musso è un giocatore che piace, ma anche Cragno. So che Ausilio in particolare ha una passione per Musso, ma anche Marotta".