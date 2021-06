Biasin: “Hakimi-PSG, le vere cifre! Bellerin realmente monitorato, al momento…”

Il noto giornalista di Libero ha aggiornato sulle vicende di mercato di casa Inter: è caccia al sostituto dell'esterno marocchino

La cessione di Achraf Hakimi al PSG e la sostituzione dell'esterno marocchino. Sono i due temi caldissimi di questi giorni in casa Inter. Fabrizio Biasin , giornalista di Libero, su Twitter ha svelato i dettagli dell'operazione Hakimi e si è soffermato anche sulla candidatura di Hector Bellerin per la fascia destra.

- Per Hakimi il Psg pagherà poco più di 70 milioni, bonus compresi .

- Per la sostituzione del marocchino, in mezzo a tanti nomi più o meno inventati, Bellerin è uno dei profili realmente monitorati. Ma al momento è solo una delle tante ipotesi prese in considerazione”, si legge.