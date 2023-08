Biasin: “L’Inter aveva fatto questa promessa e l’ha tenuta. Inzaghi? Pensare che c’era chi…”

Nel suo editoriale per sportitalia.com, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sull'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri all'esordio in campionato contro il Monza:

"L’Inter riparte da una certezza: l’idea di calcio di Inzaghi. Non è poco. I nerazzurri macinano occasioni, una media superiore a 20 a partita in tutto il 2023. Questo dato va oltre le pur importanti logiche del mercato perché dice che ad Appiano non si improvvisa e, anzi, al terzo anno di inzaghismo i meccanismi sono oliatissimi. E pensare che c’era chi voleva far fuori il mister a tutti i costi… Il resto ovviamente passa dalle ultime faccende di mercato: Pavard (30 milioni + 2 di bonus) è l’ultimo arrivato, Sanchez se tutto va come deve andare prenderà il posto di Correa, probabilmente destinato al Betis".