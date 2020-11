Biasin: “Inter, c’è chi alza la voce contro una verità. Conte? Questione di tempo prima che…”

Ancora una volta, i giocatori dell’Inter si sono messi in luce nella pausa nazionali. Un ulteriore segnale positivo per Antonio Conte, che attende i suoi al rientro ad Appiano Gentile per riprendere la marcia e invertire il trend negativo prima della sosta, che aveva visto i nerazzurri vincere solo una gara nelle ultime otto uscite. Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin si è detto convinto che per l’Inter sia solo questione di tempo:

“Nel frattempo i giocatori son tutti in giro per il mondo a fare il loro mestiere. Quelli dell’Inter, per dire, ben si stanno comportando (…). Due conclusioni. 1) Patron Zhang paga per rendere felice mezzo mondo. 2) L’Inter dispone di giocatori realmente molto forti (…).

E’ un dato di fatto, ma è anche vero che c’è una moltitudine di commentatori che alza la voce: “L’Inter dovrebbe prendere questo e quello!”, come se i giocatori non bastassero mai. Non siamo d’accordo: la squadra è al completo e alla ripresa è chiamata a portare i motori a regime. Con quel materiale e quell’allenatore – decisamente tra i migliori al mondo – crediamo che sia solo una questione di tempo“.

(Fonte: TMW)