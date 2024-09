"Vi confesso che ieri sera ho mandato un messaggio al mister e gli ho scritto: 'Cavolo mister, che partita!'. E la sua risposta è stata: 'Bisognava vincere'". A testimonianza della mentalità di assoluto livello da tempo raggiunta da allenatore e squadra, in campo nazionale come in campo europeo. E lo si è visto ieri all'Etihad: questa Inter se la gioca davvero con tutte. Con l'obiettivo, chissà, di inseguire fino in fondo un grande sogno...