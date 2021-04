Biasin: “Inter, scudetto grazie a un paradosso. Suning scomparsa. Su Conte credo voglia…”

Intervenuto a Pressing per analizzare la vittoria dell'Inter, Fabrizio Biasin ha elogiato l'ambiente nerazzurro per lo scudetto a un passo

Marco Macca

Intervenuto in collegamento con Pressing per analizzare la vittoria dell'Inter contro l'Hellas Verona a San Siro, Fabrizio Biasin ha elogiato tutto l'ambiente nerazzurro per lo scudetto ormai a un passo:

"A me non piace mai dividere meriti e demeriti. L'Inter è una cosa sola, il problema è che all'inizio non lo aveva capito. Si divideva in allenatore, dirigenza e proprietà. A metà stagione, paradossalmente dopo l'eliminazione dall'Europa, l'Inter ha capito di essere una cosa sola. E sono arrivati i risultati. Conte è stato bravissimo, perché dopo la Champions c'era il rischio concreto che crollasse tutto. Dopo essere uscita dalla Coppa Italia, all'Inter è rimasto solo il campionato e nelle ultime 14 partite ha ottenuto 12 vittorie e 2 pareggi. Sono stati tutti bravissimi. Anche la dirigenza a mantenere tutti tranquilli in questo momento complicato".

FUTURO CONTE - "Bisogna fare una doverosa premessa: senza Zhang, non ci sarebbe quest'Inter da scudetto, perché non ci sarebbero Marotta, Conte, Lukaku. Suning ha investito e portato l'Inter dal 7° posto allo scudetto. Ma è anche corretto dire che negli ultimi mesi la proprietà scomparsa. Legittimo che, in questo momento, dirigenza e squadra chiedano chiarezza. Anche perché la questione Superlega capitava sulle teste di questi signori, che non ne sapevano niente. Io credo che Suning voglia passare da alcuni tagli, compreso l'ingaggio dell'allenatore".

(Fonte: Pressing - Mediaset)