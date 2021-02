Biasin: “Ma quali scuse a Conte? Per mettere Vidal siamo fuori dalla CL. L’Inter è la più forte”

Fabrizio Biasin ha risposto così agli opinionisti in studio che gli chiedevano se non dovesse delle scuse ad Antonio Conte

Fabrizio Biasin, ospite a Telelombardia, ha risposto così agli opinionisti in studio che gli chiedevano se non dovesse delle scuse ad Antonio Conte, da lui criticato più volte negli ultimi mesi: "Non devo chiedere assolutamente scusa a Conte. Ma scuse de che? Se avessimo fatto le cose in un certo modo, probabilmente saremmo agli ottavi di Champions. Per esempio, vedere uno dei migliori centrocampisti del mondo (Eriksen ndr) in campo solo nelle ultime tre partite mi dispiace molto.