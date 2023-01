Biasin: “La situazione non è cambiata. L’Inter resta in vendita. Ma Zhang va avanti se…”

In collegamento con calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul futuro societario dell'Inter dopo le dichiarazioni di Zhang in seguito alla finale di Supercoppa Italian:

"L'Inter resta in vendita, ma alle condizioni di Zhang. Se arriva un'offerta superiore al miliardo, la società è in vendita. Viceversa, lui va avanti con tutte le difficoltà del caso. La situazione non è cambiata, è sempre quella. Si attende che qualcuno arrivi disposto a fare un'offerta, Zhang andrà avanti, consapevole che non è una situazione facile da sostenere".