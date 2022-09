Biasin: “Skriniar? Il piano era questo. Kim piaceva. La famiglia Zhang in estate…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha analizzato la difficile situazione dell'Inter . "La famiglia Zhang in estate ha chiesto grandi calciatori? Ma magari…non è stato proprio questo l’input. Hanno chiesto portiamo grandi soldi. Sono arrivati giocatori che costano poco, come Asllani e Bellanova. Non giocano? Non è colpa della dirigenza. Kim per esempio piaceva ad Ausilio, ma 20 milioni l’Inter non li aveva".

"Skriniar alla fine è ancora all’Inter. Il piano era Bremer più Milenkovic, ma alla fine è rimasto. Asllani? In un momento di difficoltà di Brozovic, che non è al massimo, io avrei fatto come l’anno dello scudetto con Eriksen, quando affiancati si son divisi i compiti. Asllani non è Eriksen, ma un tentativo di doppio play si potrebbe fare. Mi aspetto di vederlo titolare con la Roma. Dire Inzaghi non è Conte è una cattiveria che non ha senso. Inzaghi è bravo, l’ultima partita ha sbagliato tutto ma non mi sentirete dire che va cacciato".