Inter, Biasin svela: “Lukaku? Ieri mi hanno detto che nelle scorse settimane Inzaghi…”

Intervenuto in diretta su TeleLombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato un retroscena riguardante Romelu Lukaku e il suo ritorno in grande condizione: "Il problema che ha avuto Lukaku è stato serio e se ne esce solo con la pazienza. Tra l'altro ieri mi dicevano, e io non lo sapevo, che Simone Inzaghi nelle ultime settimane, anche quando le cose andavano male diceva 'guardate che Lukaku arriva'. Infatti ora è tornato quello di tre anni fa, ha quel tipo di brillantezza".