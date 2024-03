Se Pavard è riuscito a cambiare il modo di impostare il gioco dalla difesa dell'Inter, in grande crescita c'è anche il giovane Bisseck. Il tedesco è stato decisivo a Bologna col gol segnato, ma non solo. Studia in silenzio e spinge dalle retrovie chiedendo sempre più spazio.

"Se la coppia Pavard-Darmian è titolare a destra, nonostante alcuni sprazzi incoraggianti di Dumfries, la crescita di Bisseck e il suo inserimento, sono un’altra «spia» del lavoro di Inzaghi, considerato che il tedescone al di là dell’Euro Under 21 con la Germania, giocava nell’Arhus in Danimarca: sarà anche vero che il ragazzo è una spugna, come dice il suo allenatore, però c’è tanto da assorbire ad Appiano. E tutti sono coinvolti allo stesso modo, in una gestione senza crepe", sottolinea il Corriere della Sera.