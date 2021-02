Inter, ecco le garanzie di Suning. Bivio Zhang, ma c’è una strada preferita

Ieri la proprietà ha dato rassicurazioni sull'impegno finanziario per l'Inter, rimangono due strade per la famiglia Zhang

"La strada maestra che l’Inter ha imboccato verso il titolo è lì, nitida nonostante la nebbia. A Nanchino sanno che percorrerla fino in fondo è un’occasione unica . E che mollare adesso sarebbe un delitto anche agli occhi dei tifosi. Per questo Suning, azionista di maggioranza nerazzurro, ha voluto ribadire di avere ancora le mani salde sul timone. Nel diffondere i dati della semestrale terminata il 31 dicembre 2020, ha confermato «il proprio impegno per il supporto finanziario in corso». Il tutto, «con o senza ulteriore sostegno esterno», ma con un’importante ammissione a corredo: «È ragionevole e prudente guardare fuori» e il gruppo resta «alla ricerca di nuovi soci». In pratica, il colosso cinese, che attraversa il momento più difficile della sua storia, sta garantendo di poter onorare le scadenze che ha davanti nella stagione calcistica, indipendentemente dall’ingresso di nuovi flussi di denaro in cassa. Dall’altro lato, però, serve comunque liquidità per dare seguito al progetto: l’esplorazione del mercato per ottenere nuovi partner è lo sfondo che da mesi accompagna ogni discorso attorno club", spiega La Gazzetta dello Sport.