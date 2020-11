GdS – La Black Sunday dell’Inter: successo a basso costo dopo la sosta

L’Inter se l’è cavata ieri con il Torino. La squadra di Conte, grazie all’ultima rabbiosa mezz’ora, è riuscita a ribaltare un risultato che sembrava praticamente impossibile da recuperare. La Gazzetta dello Sport torna sulla gara del Meazza: “Altro che roba da Black Friday. Per Conte e i suoi è una Black Sunday, con un successo ottenuto a basso costo, visti i primi due terzi di partita, che sarebbero potuti costare molto, ma molto di più. Stavolta però, dopo la sosta, in casa nerazzurra se non altro è arrivato il risultato, per la prestazione bisogna accontentarsi della sfuriata nella mezzora conclusiva, che ha ribaltato una giornata che avrebbe potuto lasciare brutte cicatrici”.