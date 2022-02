Blick striglia Esposito: “Dovrebbe rappresentare l’Inter! Arroganza da non credere per…”

Il portale sportivo svizzero ha puntato il dito sull'arroganza e poca umiltà del giovane cresciuto nell'Inter

Sebastiano Esposito sta vivendo un momento molto delicato nel campionato svizzero. Il Basilea ha da poco cambiato allenatore (via Patrick Rahmen, al suo posto è arrivato l'ex allenatore del Lugano Guillermo Abascal) e la reazione del giovane cresciuto nel vivaio nerazzurro non è passata inosservata. Blick (nella persona di Kubilay Türkyilmaz, editorialista ed ex calciatore) dedica un lungo articolo al comportamento di Esposito, dai toni per nulla benevoli: "Il ragazzo dovrebbe rappresentare un grande club, anche se è giovane, un ambasciatore dell'Inter Campione d'Italia. Ma invece di attirare l'attenzione su di sé per i suoi successi sportivi, ha fatto notizia solo per le sue scappatelle. Questa cosa deve dare un fastidio enorme ai dirigenti dell'Inter! L'arroganza della sua reazione alla partenza dell'allenatore Patrick Rahmen difficilmente può essere superata. Invece di applaudire con Mi piace e pollice in su sulle piattaforme dei social come ha fatto, avrebbe dovuto piangere. Piangere perché il suo allenatore è dovuto andarsene, anche perché lui non è riuscito a sostenerlo con prestazioni ragionevoli e con il comportamento di un atleta professionista. E, credetemi, non ho mai conosciuto un allenatore che non utilizzi un giocatore che eccelle in campo. Quindi avrà avuto le sue ragioni. Il ragazzo è dotato. Tutti lo sanno. Ma se non sei disposto a dare tutto per questo sport, allora fallirai e se vieni in Svizzera perché evidentemente non sei abbastanza bravo per la Serie A, allora l'atteggiamento dovrebbe essere quello di umiltà. E non sottovalutare il campionato a cui sei stato ceduto. Esposito ora ne deve fare di strada. Tanta strada! Ma dubito che questo sia davvero radicato in lui. Accusare Rahmen di non aver gestito correttamente l'affare Esposito non è ragionevole. Un allenatore deve avere sempre il rispetto della squadra. Se decide di lasciar correre cose come le scappatelle di Esposito, è un immediato perdente".