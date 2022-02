Esposito: “Voglio tornare e vincere all’Inter. Lukaku via? L’ho saputo molto prima”

Una lunga intervista, concessa a calciomercato.it, per parlare di presente ma soprattutto di futuro: le parole di Sebastiano Esposito

Una lunga intervista, concessa a calciomercato.it, per parlare di presente ma soprattutto di futuro. Sebastiano Esposito, giovane attaccante del Basilea in prestito dall'Inter, ha raccontato tutta la sua voglia di fare bene in Svizzera, per poi, magari, tornare in nerazzurro da protagonista:

Sebastiano, come stai dal punto di vista fisico e come sta andando questa esperienza in Svizzera?

“Sto lavorando al meglio per avere meno acciacchi fisici possibili. L’esperienza sul campo qui al Basilea è stata molto positiva. Ci sono i numeri a dimostrarlo: in 10 partite ho segnato 4 gol. Credo di aver fatto bene”.

Ti piacerebbe restare al Basilea o punti a riconquistarti un posto nell’Inter?

“Vediamo se il Basilea deciderà di riscattarmi, nel caso se l’Inter eserciterebbe poi il riscatto. Con la società nerazzurra sono sempre in contatto. Se si vince si va in Champions e quindi potrei rimanere, ma a questo ci pensiamo dopo col mio agente Pastorello e con i club”.

Ieri hai visto Inter-Liverpool?

“Purtroppo siamo stati sfortunati. Se Calhanoglu avesse fatto gol al quarto d’ora anziché prendere la traversa, per il Liverpool sarebbe stata dura riprenderla. Difendendosi bene e in contropiede, l’Inter avrebbe potuto far male, soprattutto sulle fasce con Perisic e Dumfries”.

Ti è dispiaciuto che Lukaku sia andato via dall’Inter?

“Che aveva deciso di andare via dall’Inter l’ho saputo tempo prima. Quando me l’ha detto non ho voluto crederci, Romelu è stato il giocatore più forte col quale ho giocato. Mi è dispiaciuto, ma ognuno è libero di scegliere la propria strada”.

Quali sono i tuoi obiettivi futuri?

“Innanzitutto vincere qui col Basilea (ora terzo in classifica, ndr). Poi il sogno rimane sempre quello di tornare all’Inter, di fare bene come ho fatto restandoci tanti anni. Il sogno è vincere con la maglia nerazzurra, magari una Champions, e con quella della Nazionale”.

