Bologna-Inter Primavera, pagelle: Bonfanti più di un’alternativa, Kinkoue solido

Le pagelle di Fcinter1908 su Bologna-Inter, quattordicesima giornata del campionato Primavera: Kinkoue annulla Vergani

L'Inter di Armando Madonna vince sul campo del Bologna e sale in testa alla classifica: la Primavera nerazzurra si impone grazie al terzo gol stagionale di Nicholas Bonfanti.

Rovida 6 Il Bologna non si rende mai veramente pericoloso: ordinaria amministrazione.

Kinkoue 7 Sempre sicuro, bada al sodo e annulla il grande ex Vergani.

A. Moretti 6,5 Di nuovo in campo dopo aver saltato la gara con la Lazio, fa da scudiero a Kinkoue.

Vezzoni 6,5 Meno arrembante del solito in fase offensiva, gioca in scioltezza.

Casadei 6,5 Partita di grande sostanza in mezzo al campo, limita le sue incursioni in zona gol ma si fa apprezzare in fase di contenimento.