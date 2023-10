Bologna, Motta: “Con l’Inter difficile per chiunque, abbiamo lottato. Arbitro top”

Si può alzare l'asticella degli obiettivi?

"Stiamo facendo un buon lavoro tutti insieme. I ragazzi mettono in pratica tutto un lavoro fatto da dietro da uno staff enorme. L'obiettivo è migliorare sempre, abbiamo l'esigenza del lavoro e dei risultati. Oggi abbiamo avuto tutto, perché abbiamo difeso e attaccato molto bene. Siamo andati sul 2-2 e abbiamo combattuto per mantenere un risultato importante per noi, per questo sono orgoglioso di allenare un gruppo fantastico".

Ferguson ha fatto una partita straordinaria.

"Stiamo parlando troppo di lui. Dobbiamo lasciarlo nascosto perché si vede che è di altissimo livello, in tutto quello che fa. Sa giocare bene, difendere con grande tranquillità. Da oggi in poi non parlo più, perché voglio tenermelo stretto. E' veramente di altissimo livello".

Calafiori valore aggiunto.

"E' importante trasmettere fiducia e consapevolezza anche ai compagni. Lui è esempio anche se parla poco, riesce a trasmettere a tutti una convinzione e fiducia nel gioco straordinaria. Non ha paura di andare in anticipo e nell'impostazione del gioco fa giocare meglio la nostra squadra.

Hai temuto non ti dessero il rigore?

"Da come stava oggi l'arbitro non avevo dubbi. Ha fatto la cosa giusta, aspettando tranquillo. L'ho visto così in tutte le decisioni, lasciando giocare, limitando il gioco pericoloso e simulazioni. Ha fatto benissimo il suo lavoro".

La chiave è Zirkzee?

"Il suo momento è fantastico, ma sa fare tante cose in maniera fantastica. Ha finito oggi con i crampi ed è giusto, perché sta lavorando bene da molto tempo"

