"Per il resto la rosa dell'Inter è ottima. C'è l'intenzione di usare Mkhitaryan in chiave offensiva e non solamente come mezzala. Vediamo cosa farà Simone. La rosa è ottima e il mercato finora è stato eccellente. Serve provare a migliorare questi due aspetti, ma non si può sempre fare quello che si vuole. Mkhitaryan in attacco? Fisicamente è ancora una rogna non indifferente, certo l'anagrafe non l'aiuta ma ce l'avessi io un fisico come il suo. La squadra che si avvicina di più? Il Napoli di Conte non ha le coppe ed è una squadra difficile da non considerare".