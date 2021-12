Suning dice sì: 15mln subito per il mercato. E l’Inter si muove per gennaio: ci sono già i nomi

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ha già portato nelle casse dell'Inter, come vi abbiamo riportato, circa 63 mln

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ha già portato nelle casse dell'Inter, come vi abbiamo riportato, circa 63 milioni di euro. In caso di impresa contro il Liverpool e di arrivo ai quarti, i nerazzurri potrebbero contare su altri 13-14 milioni, ma ovviamente in casa interista si ragiona su quanto già guadagnato. E su questa cifra si baseranno i ragionamenti di mercato.