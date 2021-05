Bonolis: “Inter, 10 e lode. Superiore a tutti: è diventata quello che Conte voleva”

Il noto conduttore, tifosissimo nerazzurro, ha parlato della vittoria dello scudetto

10 e lode perché hanno vinto un campionato complesso in un periodo difficile, con una squadra che è diventata quello che Conte voleva. Una squadra che ragiona tutta allo stesso modo, hanno tutti lo stesso obiettivo. C'è stato un inizio fenomenale del Milan ed era quasi normale che poi rallentasse. La Juve è sempre la Juve, ma forse ha pagato il dazio di un allenatore che per la prima volta prendeva in mano qualcosa di così complesso. Un Napoli sfortunato, una grande Atalanta. Ma l'Inter è stata superiore a tutti quindi noi interisti abbiamo questo bel sorriso stampato in faccia.