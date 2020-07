Inter, Borja Valero: “Conquistato Conte con il lavoro. Rinnovo? Vedremo. Eriksen dimostrerà…”

Tra un presente da protagonista e un futuro ancora probabilmente colorato di nerazzurro. Borja Valero, tra i pilastri dell’Inter di fine stagione, ha conquistato Antonio Conte, guadagnandosi la fiducia dell’allenatore e mettendo un’ipoteca sul rinnovo con il club. Ai microfoni di Sky dopo la partita contro il Napoli, lo spagnolo ha dichiarato:

“E’ un bel momento della mia vita e della mia carriera. Sono contento di poter dare sempre il mio contributo. Se resto l’anno prossimo? Vedremo. Devo finire al meglio questa stagione. Poi, se c’è da parlare, parleremo. Come ho convinto Conte? Non c’è altro modo se non quello di lavorare. Anche per gli infortuni dei compagni, mi sono fatto trovare pronto e il mister ha capito che posso essere utile quando impiegato in campo. Eriksen? Non è facile, soprattutto perché il calcio inglese è molto diverso da quello italiano. Io in Inghilterra non mi sono trovato bene. La lingua non aiuta. Lui sta migliorando piano piano, si allena bene. Dimostrerà il giocatore che è. Lo ha fatto in Premier, non vedo perché non possa farlo anche qui“.

(Fonte: Sky Sport)