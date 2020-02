Inter, Borja Valero: “Senza i tifosi non è la stessa cosa. La Juve? Non abbiamo avuto…”

Alla vigilia di Inter-Ludogorets, Borja Valero ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro: “Vogliamo fare le cose che stiamo provando in allenamento per migliorarci e affrontare le sfide che abbiamo davanti. Ci mancherà il pubblico, il calcio è spettacolo e senza di loro non sarà la stessa cosa. Però è un momento in cui si deve fare così e noi dobbiamo affrontare questa e le prossime a porte chiuse il meglio possibile. La Juve? Ci sono tante cose in mezzo, tante altre notizie che nemmeno abbiamo avuto tempo di pensare alla Juve, anche perché dobbiamo dare la giusta importanza alla partita di domani. Dal momento in cui la Champions non era più il nostro obiettivo, dovevamo prendere l’Europa League sul serio. Noi l’abbiamo affrontata seriamente fin dall’inizio“.

(Sky Sport)